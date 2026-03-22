В Самеба на похоронах Илии Второго находится представитель президента РФ Михаил Швыдкой

22.03.2026 12:28





В составе делегации из России в Самеба находится экс-глава Минкультуры РФ Михаил Швыдкой.



Сегодня Швыдкой — специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству. Ранее он заявил, что в результате разрыва дипломатических отношений между Грузией и Россией в 2008 году проиграли обе стороны.



Во время богослужения в кафедральном Троицком соборе на кадрах видно, как он общается с представителями грузинского духовенства.



sovanews.tv

