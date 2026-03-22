Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Самеба на похоронах Илии Второго находится представитель президента РФ Михаил Швыдкой


22.03.2026   12:28


В составе делегации из России в Самеба находится экс-глава Минкультуры РФ Михаил Швыдкой.

Сегодня Швыдкой — специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству. Ранее он заявил, что в результате разрыва дипломатических отношений между Грузией и Россией в 2008 году проиграли обе стороны.

Во время богослужения в кафедральном Троицком соборе на кадрах видно, как он общается с представителями грузинского духовенства.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна