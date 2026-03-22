Вселенский патриарх призвал грузинский народ сохранять бодрость духа

22.03.2026 14:10





Вселенский патриарх Варфоломей I во время богослужения в храме Самеба в связи с кончиной Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II заявил, что духовный отец грузин будет нетленный и будет пребывать там, где «все святое является незримым».



«Пребывайте в бодрости духа, братья и дети, ибо ваш Патриарх и отец не скончался, ибо он покоится. О Патриархе Илие сказано: «Глаголю: умерший жив, поскольку праведники даже мертвыми являются живыми». Он живет там, где живет нетленный свет, …и где все святое является незримым, а значит, жив», — заявил Варфоломей I.



Патриарх всея Грузии Илиа Второй жив вместе со святыми Грузии — святой Нино, святой Кетеван, святым Давидом и ста мученниками.



«Посему не давайте горечи права осилить вас, соблюдайте его советы и учения, ибо это и будет лучшим его упоминанием в миру», — заявил Вселенский патриарх.





