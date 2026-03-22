Папуашвили: Мы - поколение Патриарха и свидетели уникального явления, когда целый народ духовно связан с одним человеком

22.03.2026 15:01





Шалва Папуашвили – Наша нынешняя боль выходит за рамки обычной боли, а то, что мы чувствуем, выходит за пределы обычного траура – У нас был «Патриарх любви»,он стал примером того, как можно любить всех: друга и врага, праведного и грешного





Это день, когда сложно говорить. Наша нынешняя боль выходит за рамки обычной боли, а то, что мы чувствуем, выходит за пределы обычного траура. В эти дни мы стоим в тишине, наполненной молитвой. Наш Святейший Патриарх, Святейший и Блаженнейший Илия II, предстал перед Господом со своими трудами и своей лептой. Его лепта - это мы, его народ, его паства, его духовные чада. Господь послал его одного, а он возвращается к Творцу вместе с целым народом - столь зримым, столь единым, столь собранным воедино, как это проявилось в эти великие дни, - об этом, выступая в Патриаршем соборе Святой Троицы, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.



Как отметил Шалва Папуашвили, «мы - поколение Патриарха и свидетели уникального явления, когда целый народ духовно связан с одним человеком».



«Современное множество, облик и форма нашей двухтысячелетней Церкви созданы им. Святейший и Блаженнейший стал тем прочным звеном нашей нации и Церкви, который в эпоху безбожия и нигилизма связал наше прошлое с настоящим, а настоящее - с будущим. И действительно, мы стали свидетелями Божьего чуда - возрождённой из пепла Грузинской Церкви, которую он один, голыми руками, заново выстроил. Он смог это сделать, потому что знал главное», - заявил председатель грузинского парламента.



По заявлению Шалвы Папуашвили, в современном мире множество ценностей борются за первенство - свобода, равенство, солидарность, справедливость.



«Святейший и Блаженнейший каждому из них отводил своё место, но учил нас главному: и свобода, и равенство, и всё остальное теряют смысл, если не опираются на высшую ценность - любовь. У нас был Патриарх любви. Её неутомимый проповедник. Своей жизнью он стал примером того, как можно любить всех - и своих, и чужих, и друга, и врага, и праведного, и грешного», - отметил спикер парламента.



По оценке Шалвы Папуашвили, Патриарх совершил невозможное: как христианин исполнил закон Христов, как монах сохранил обет, как Патриарх нёс тяжелейший крест своего народа.



«Он смог это сделать и именно так предстал перед Господом - достойным и исполненным благодати. Это мы - его поколение, которое жило рядом с ним, видело его, чувствовало его благодать и свидетельствует о его величии. Но его история на этом не заканчивается. После нас путь продолжит его поколение - поколение его крестников, наши дети, которые несут его имя, его благословение и его благодать. Так он проложил мост между эпохами и скрепил наш народ. «Велик Ты, Господи, и дивны дела Твои». Да будет память о нашем Патриархе вечной! Да покроет всю Грузию его молитва и заступничество!» - заявил Шалва Папуашвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





