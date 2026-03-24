Сотрудники Департамента миграции выдаорили из Грузии 105 иностранных граждан

24.03.2026 10:48





Сотрудники Департамента миграции Министерства внутренних дел Грузии в тесной координации с соответствующими подразделениями министерства в последние дни провели мероприятия, в результате которых из страны были выдворены 105 иностранных граждан.



По информации МВД, в соответствии с действующим законодательством выдворенным лицам запрещён въезд в страну.



«В результате комплексных мероприятий, проведённых Департаментом миграции, из страны были выдворены граждане следующих государств: Турции, Индии, Китая, России, Туркменистана, Азербайджана, Иордании, Марокко, Бангладеш, Мьянмы, Молдовы, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Пакистана, Беларуси, Египта, Ливана, Непала, Судана и других — всего 105 человек.



Следует отметить, что согласно статистическим данным за текущий год, сотрудники Департамента миграции выдворили из Грузии 806 иностранных граждан, находившихся в стране без законных оснований», — говорится в сообщении МВД.







