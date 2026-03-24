Кобахидзе: Грузия предлагает миру стабильную среду для инвестиций и развития бизнеса

24.03.2026 12:05





«По данным Международного валютного фонда, в течение следующих пяти лет Грузия, вероятно, достигнет самого высокого среднего экономического роста в регионе и среди европейских стран — на уровне 5,1% в год», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, выступая на международной конференции по рынкам капитала.



По словам главы правительства, согласно рейтингу Всемирного банка о готовности к ведению бизнеса на 2025 год, деловая среда Грузии входит в четвёрку лучших в мире — наряду с Южной Кореей, Сингапуром и Эстонией.



«Мы входим в первую десятку мира по ряду ключевых бизнес-индикаторов; занимаем второе место в мире по оперативности функционирования и разрешения споров. Кроме того, в индексе хорошего управления Института Чендлера подчёркивается сильная институциональная структура Грузии, благодаря чему наша страна входит в число глобальных лидеров по привлечению инвестиций. Всё это в совокупности формирует чёткий сигнал: Грузия предлагает миру стабильную, предсказуемую и конкурентную среду для инвестиций и расширения бизнеса.



Ключевым показателем этого прогресса является стабильность нашего финансового сектора и прочность национальной валюты. Десять лет назад большинство депозитов населения в банках было размещено в иностранной валюте. Сегодня, благодаря нашей последовательной политике и растущему общественному доверию, этот показатель значительно снизился, поскольку доверие к лари достигло исторического максимума, что обеспечивает стабильность и является важным фактором для международных инвесторов.



Это доверие наглядно проявилось в начале текущего года при выпуске еврооблигаций. Несмотря на глобальные экономические колебания, интерес международных инвесторов к грузинским ценным бумагам превысил предложение в пять с половиной раз. Это является сильным сигналом доверия к будущим экономическим перспективам Грузии», — заявил премьер-министр.





