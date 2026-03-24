Игроки сборной Грузии по футболу пришли к могиле Патриарха всея Грузии Илии II в Сиони

24.03.2026 12:05





Игроки сборной Грузии прибыли в кафедральный собор Сионb, чтобы почтить память Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго.



В храме представители грузинского духовенства ежедневно совершают заупокойное богослужение у могилы Илии II — службу будут проводить в течение 40 дней после кончины Патриарха.



Прихожане могут входить в храм и отдавать дань уважения Патриарху каждый день — с 8 утра до 22 часов.



Напомним, владыка Шио Муджири — среди трех кандидатов, предположительно из которых Священный Синод будет избирать нового Католикоса-Патриарха всея Грузии.



Илиа Второй назвал владыку Шио своим местоблюстителем при жизни, 9 лет назад. Синод утвердил архиепископа на этой должности на два месяца — до избрания нового главы ГПЦ.



Католикос-Патриарх всея Грузии, Его Святейшество и Блаженство Илиа II скончался поздно вечером 17 марта в возрасте 93 лет. С 18 марта в соборе Самеба проходили его гражданские похороны. Тысячи горожан почтили память Его Святейшества. Илиа II был похоронен в кафедральном соборе патриархата Сиони 22 марта.





