Кобахидзе: С опозданием поздравляю сограждан-мусульман с Рамадан-Байрамом и Новруз-Байрамом

24.03.2026 10:55





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе с опозданием поздравил сограждан-мусульман с праздниками Рамадан-байрам и Новруз-байрам.



Как отметил Кобахидзе, в этом году эти праздники совпали с тяжёлым для страны периодом — кончиной Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II и днями национального траура.



«Наших мусульманских сограждан, пусть и с опозданием, но сердечно поздравляем с Рамадан-байрамом и праздником прихода весны — Новруз-байрамом.



В этом году эти праздники совпали с крайне тяжёлым для нашей страны периодом — кончиной Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II и днями национального траура.



Выражаю особую благодарность мусульманской общине за искреннее сочувствие, разделение нашей общей скорби и за отмену праздничных мероприятий в эти дни. Мы никогда не забудем эту братскую поддержку.



Именно способность стоять вместе и в горе, и в радости является прочной основой нашего единства. На протяжении веков наши предки вместе создавали историю Грузии, и мы, нынешние поколения, вместе строим её лучшее будущее.



Его Святейшество всегда относился к мусульманской общине с особым уважением и братской любовью. Он сам был живым примером взаимного уважения, мирного сосуществования и толерантности. Мы считаем своим главным долгом продолжение этого великого наследия.



Ещё раз поздравляю вас с этими большими праздниками. Желаю мира, здоровья и благополучия вашим семьям», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.







