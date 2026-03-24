Бочоришвили: Суверенитет - единственная прочная основа, на которой должно строиться будущее Европы

24.03.2026 11:00





На первом заседании ассамблеи, состоявшемся в Будапешт в рамках Patriots for Europe, министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили приняла участие в панельной дискуссии, посвящённой вопросам суверенитета и миграции.



По информации пресс-службы МИД, Мака Бочоришвили уделила особое внимание защите национальных интересов.



«Я представляю страну, которая, как вы отметили, пока не является членом ЕС, но стремится к вступлению. Моя страна на протяжении веков стремилась к интеграции в европейскую семью, а в последние десятилетия — к вступлению в ЕС. После распада Советский Союз мы рассматривали европейские структуры, особенно ЕС, как лучшую гарантию защиты нашего суверенитета, именно поэтому подали заявку на вступление и подписали Соглашение об ассоциации с ЕС в 2014 году. Грузия — страна, разделяющая европейские ценности — ценности, которые органичны для нашего общества», — отметила Мака Бочоришвили.



Министр также говорила о вызовах, сопровождающих процесс вступления в ЕС.



«К сожалению, после подачи заявки на вступление в ЕС мы увидели, как этот важный вопрос, который поддерживает около 80% населения Грузии, превратился в инструмент политического давления, внутренних политических игр, внешнего давления и вмешательства во внутренние дела. Мы всё чаще видим, что эта проблема существует не только за пределами ЕС, но и внутри него — в государствах-членах», — заявила министр.



Глава внешнеполитического ведомства, говоря о вопросах безопасности, подчеркнула, что суверенные решения имеют жизненно важное значение для сохранения мира и обеспечения стабильности в стране, особенно на фоне региональных вызовов.



«Когда речь идёт о безопасности, принятие суверенных решений жизненно важно для обеспечения мира, стабильности, а также экономического роста. Экономический рост Грузии составляет примерно 9,5% в год, что является впечатляющим показателем в Европе. Достичь такого результата можно только одним способом — мы должны защищать суверенитет нашей страны и не ставить под угрозу мир в этой сложной геополитической среде», — отметила министр.



В завершение Мака Бочоришвили вновь подчеркнула значение суверенитета.



«К вопросу защиты суверенитета необходимо подходить с особой серьёзностью, поскольку именно это является единственным прочным основанием, на котором должно строиться будущее Европы», — заявила министр.



В панельной дискуссии также приняли участие вице-президент партии «Фидес», депутат Европарламента Кинга Галь, министр по делам ЕС Венгрии Янош Бока, польский евродепутат Анна Брылка, бельгийский евродепутат Том Вандердрихе, чешский евродепутат Ондржей Кнотек, член регионального парламента Австрии, вице-губернатор Удо Ландбауэр и пресс-секретарь правительства Венгрии Золтан Ковач.





