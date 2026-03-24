Три члена EPP требуют расследовать возможное применение «камита» во время разгона протестов в Грузии

24.03.2026 13:06





Три члена Европейской народной партии (EPP) Кшиштоф Брейза, Михаль Щерба и Анджей Галицкий требуют внесения поправки в доклад по Грузии, где прописано, что Европарламент выражает обеспокоенность в связи с материалами расследования ВВС, которая предполагает, что власти Грузии применили запрещенное химвещество «камит» времен Первой мировой войны.



Они подчеркивают, что, если подтвердится применение любого химического вещества против граждан Грузии, это будет представлять собой серьезное нарушение основных прав человека, международных гуманитарных норм и международно-правовых обязательств Грузии, включая принцип запрещения применения химического оружия.



Кшиштоф Брейза, Михаль Щерба и Анджей Галицкий считают, что необходимо немедленно начать независимое, беспристрастное и прозрачное международное расследование этих обвинений, отмечая, что Евросоюз не должен замалчивать подобную информацию, особенно когда это касается страны, имеющей статус кандидата в ЕС.



Депутаты Европейской народной партии подчеркивают, что любые доказанные факты применения химических веществ против гражданского населения в корне противоречат ценностям, на которых основывается Евросоюз, и требуют решительного и соразмерного ответа со стороны ЕС, включая рассмотрение дополнительных ограничительных мер в отношении виновных.



Напомним, ранее они потребовали ввести санкции против грузинских телеканалов «Имеди», «ПосТВ» и «Рустави 2».





