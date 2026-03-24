Папуашвили: Элене Хоштария находится в тюрьме только по одной причине: она не внесла залог

24.03.2026 13:32





Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что пребывание Элене Хоштария в тюрьме имеет как причину, так и цель.



По его словам, причиной является неуплата залога.



«Элене Хоштария находится в тюрьме по единственной причине — она не заплатила залог. Так же, как в своё время Ника Мелия не заплатил залог. Вы помните, каким объектом нападок тогда была Грузия. Ника Мелия довёл это дело до Европейского суда по правам человека и проиграл дело против Грузии. Ему сказали, что он должен подчиняться законам.



У пребывания Элене Хоштария в тюрьме есть причина и цель. Причина в том, что она не заплатила залог. Цель — та, из-за которой её, по внешнему указанию, оставили в тюрьме, чтобы затем обсуждать соответствующие резолюции. Мы видели позорные обсуждения, где звучали злоба и ненависть в адрес грузинского народа. Этим занимаются некоторые люди с европейскими паспортами, но у них уже нет подлинных европейских ценностей — по крайней мере, в современном понимании. К сожалению, некоторые из них больше напоминают Европу столетней давности», — заявил Папуашвили.



Напомним, что Тбилисский городской суд приговорил Элене Хоштария к лишению свободы сроком на один год и шесть месяцев. Ранее суд в качестве меры пресечения назначил политику залог в размере 5 000 лари по делу о повреждении предвыборного баннера Кахи Каладзе. Хоштария могла покинуть пенитенциарное учреждение после внесения залога, однако отказалась это делать.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





