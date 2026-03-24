Гварамия: Впервые в истории фломастер признан орудием преступления

24.03.2026 15:12





Главное, за что осуждена Элене, - это те качества, которые есть у каждого грузинского патриота и за которые можно предъявить «обвинение» любому - за любовь к стране», - заявил, комментируя решение суда, один из лидеров «Коалиции за перемены» Ника Гварамия.



Речь идёт о приговоре, согласно которому лидер партии «Дроа» Элене Хоштария признана виновной по делу о повреждении предвыборного баннера Каха Каладзе и приговорена к 1 году и 6 месяцам лишения свободы решением судьи Георгий Аревадзе.



По словам Гварамии, «если кому и придётся сдаться, то это будет Иванишвили, и если он хочет спасти себя ценой нашего «спасения», этого не будет».



«Общество уже знает, что одному из важных лидеров нашей коалиции, а теперь уже альянса - Элене Хоштария, сегодня «суд Иванишвили» назначил один год и шесть месяцев лишения свободы. Если говорить прямо - это решение Иванишвили. Судья Аревадзе принял его так же, как можно совершить «преступление» фломастером - именно таким образом было предъявлено обвинение Элене и назначено наказание. Впервые в истории грузинского правосудия фломастер признан орудием преступления.



На самом деле это лишь формальный повод. Главная причина - это те качества, которые есть у каждого грузинского патриота: любовь к стране, принципиальность, готовность в любой ситуации, в тюрьме или на свободе, не только думать, но и открыто говорить, что Россия - враг. Да, сегодня имеет значение не только то, что у человека в душе, но и то, говорит ли он об этом вслух.



Мы воспринимаем это как очередной сигнал от власти - сигнал сдаться, после чего «всё будет нормально». Но ничего не будет нормально, потому что мы не собираемся сдаваться. Для нас сдача означает поражение нашей Родины, и ради этого мы не будем создавать комфорт ни для себя, ни для кого-либо ещё. Так считает Элене, так считаем мы, так считают грузинские патриоты — вне зависимости от того, находятся ли они в тюрьме или на свободе, являются ли политиками, находятся ли в Грузии или за её пределами. Это единая борьба, которая объединяет всех, кто осознаёт свою ответственность перед историей страны.



Я хочу напрямую обратиться к власти Иванишвили: ситуация не изменится. Сдаваться придётся Иванишвили. И если он рассчитывает спасти себя ценой нашего «спасения», этого не будет. Более того, для нас не имеет экзистенциального значения, будем ли мы в тюрьме. Экзистенциальное значение имеет только одно — выживет ли наша страна. Исходя из этого мы и будем действовать. Любые иные предложения или моральные ориентиры для нас неприемлемы — и я говорю это от имени альянса.



У нас есть и другие политические заключённые, в том числе лидеры — Ника тоже в тюрьме. Элене — первая женщина-политик, оказавшаяся в заключении. В тюрьме находится и Мзия, а также многие другие женщины. Это также имеет символическое значение — то, что режим делает, открыто и целенаправленно арестовывая женщин, впервые в истории Грузии.



Хочу поддержать семью Элене — господина Гоги, госпожу Иру, её четверых детей — Георгия, Наталию, Кото и Рати, а также её мужа Беро. У вас невероятно сильная дочь, мать и жена. Но прежде всего хочу поддержать всю патриотическую Грузию. У нас есть сильный лидер — Элене Хоштария, которая выйдет из тюрьмы победителем. Мы тебя очень любим и нам не хватает твоей поддержки в общей борьбе, но не думай о нас - думай о деле», - заявил Ника Гварамия.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





