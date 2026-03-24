Тина Хидашели: За надпись на плакате никого не сажают в тюрьму, если ты не живешь в умалишенной диктатуре

24.03.2026 15:16





За надпись на плакате никого в тюрьму не сажают - никого, если только ты не живёшь в умалишенной диктатуре!» - так на решение суда в отношении лидера партии «Дроа» Элене Хоштария отреагировала основатель организации «Гражданская идея» Тина Хидашели.



Как пишет в соцсети Хидашели, заключение человека в тюрьму на 1 год и 6 месяцев из-за надписи на плакате является результатом диктаторских прихотей и психического расстройства.



«У тебя голова ведь не только для того, чтобы в живот вода не затекала, - говорила моя бабушка, и это как раз тот случай.



Хочу никогда не знать и не встречать людей, которых это решение не испугало и не возмутило…



Очень хочу верить, что у всех одна эмоция - что так нельзя, это недопустимо, что это результат диктаторских прихотей и психического расстройства - сажать человека на 1,6 года за надпись на плакате.



Не имеет никакого значения, за кого ты голосуешь, нулевое значение имеет, нравится тебе Элене или нет, согласен ты с ней или нет, не имеет значения и то, что она женщина и мать четырёх детей… ей сегодня не нужны смягчающие обстоятельства. За надпись на плакате никого не сажают в тюрьму - никого, если только ты не живёшь в умалишенной диктатуре!» - заявила Тина Хидашели.





