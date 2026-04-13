Кобахидзе: Поздравляю Петера Мадьяра и его партию с победой на парламентских выборах в Венгрии


13.04.2026   18:18


От имени грузинского народа и правительства Грузии поздравляю Петера Мадьяра и его партию с победой на парламентских выборах в Венгрии, - пишет в социальной сети премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

«Благодарю Виктора Орбана и его команду за многолетнюю исключительную и твёрдую поддержку национальных интересов Грузии и грузинского народа.

Грузию и Венгрию связывает длительная история дружбы и партнёрства, которая обязательно будет продолжена», - пишет Кобахидзе.


