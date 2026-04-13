Парламент Грузии начинает рассмотрение запланированных изменений в закон «О трудовой миграции».
13.04.2026 19:41
14 апреля проект сначала обсудят в Комитете по экономической политике, а затем на пленарном заседании. Согласно инициативе, в ряде случаев иностранцам может быть разрешено осуществлять профессиональную деятельность без разрешения на проживание и работу.
Речь идет только о тех случаях, когда деятельность связана с конкретным краткосрочным проектом и не предполагает длительного закрепления на местном рынке труда.
Инициатива подготовлена депутатами «Грузинской мечты».
Согласно законопроекту, иностранцы смогут заниматься краткосрочной профессиональной деятельностью в Грузии без разрешения на работу и вида на жительство, если:
• деятельность осуществляется в рамках временного визита;
• не является долгосрочной занятостью на местном рынке;
• связана с конкретным краткосрочным проектом, мероприятием или услугой.
Перечень таких видов деятельности, их продолжительность и критерии отнесения к краткосрочной работе определит правительство Грузии.
Иностранцы, работающие в таком формате, не будут считаться трудовыми мигрантами или самозанятыми иностранцами.
Также законопроект расширяет перечень случаев, освобожденных от требований закона.
В него добавляются:
• лица со специальным видом на жительство, выданным по письменной инициативе члена правительства;
• работа в госучреждениях и компаниях с госучастием;
дистанционная работа из-за рубежа в интересах грузинского работодателя;
• оказание услуг нерезиденту за пределами Грузии;
• управленческая деятельность и работа в аудиторских комитетах в компаниях I–III категории (по закону о бухгалтерии и аудите).
*️⃣ Как поясняют инициаторы, действующее, и созданное ими, законодательство не учитывает различия по срокам и характеру работы, из-за чего даже краткосрочные визиты подпадают под стандартные миграционные процедуры.
По их словам, на практике это создает лишние админ.барьеры и мешает оперативному выполнению задач, особенно в рамках разовых проектов.
Изменения направлены на упрощение этих процедур и создание отдельного режима для краткосрочной профессиональной деятельности без необходимости получения ВНЖ.
Детальные критерии будет устанавливать правительство, что, по мнению авторов, сделает систему более гибкой и эффективной.
Кроме того, часть специфических видов деятельности предлагается полностью освободить от требований закона, чтобы снизить административную нагрузку и повысить эффективность работы рынка.
