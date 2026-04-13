Трамп: Я крайне разочарован НАТО – Мы защищаем их от России

13.04.2026 18:18





Мы серьёзно пересмотрим отношения с НАТО, - заявил в беседе с журналистами президент США Дональд Трамп.



«Я очень разочарован НАТО. Они не были на нашей стороне. Мы тратим триллионы долларов на НАТО. Сейчас они хотят помочь, но реальной угрозы уже нет», - заявил Трамп.



Отвечая на вопрос о том, намерен ли он наказать страны, которые не помогли США против Ирана, Трамп сказал: «Посмотрим, что произойдёт».



«Мы тратим триллионы долларов на НАТО, чтобы фактически защищать их от России. Если задуматься, мы защищаем их от России. Я уже давно считаю это абсурдом. Но мы тратим на это триллионы долларов и, думаю, серьёзно пересмотрим это», - отметил президент США.



Также Трамп ответил на вопрос, касающийся Ирана, заявив, что «его не интересует, вернутся ли они за стол переговоров».



«Мне всё равно. Для меня это не имеет значения. Их вооружённые силы и ракеты больше не существуют. Они нарушили данное обещание. Они обещали открыть Ормузский пролив, но не сделали этого и солгали. Переговоры с ними длились 21 час, и мы лучше всех знаем ситуацию. Иран находится в очень тяжёлом положении», - заявил Трамп.





