Парламент Грузии приступает к рассмотрению поправок в Закон “О трудовой миграции“

13.04.2026 18:18





Парламент Грузии начинает рассмотрение запланированных поправок в закон Грузии «О трудовой миграции».



14 апреля проект будет рассмотрен в Комитете по экономической политике, а затем на пленарном заседании. Согласно проекту, в ряде случаев иностранцам может быть предоставлено право осуществлять профессиональную деятельность без вида на жительство и разрешения на трудовую деятельность.



Указанная возможность будет распространяться только на случаи, когда трудовая деятельность связана с конкретным проектом и не предполагает длительного закрепления на местном рынке.



Инициатива подготовлена депутатами «Грузинской мечты».



Согласно законопроекту, иностранцу будет предоставлено право осуществлять в Грузии краткосрочную профессиональную деятельность без разрешения на трудовую деятельность и соответствующего вида на жительство, если такая деятельность осуществляется в рамках временного визита, не представляет собой долгосрочную занятость на местном рынке труда и связана с конкретным краткосрочным проектом, мероприятием или услугой.



В соответствии с проектом, краткосрочная профессиональная деятельность иностранца допускается в случае, если она связана с конкретным краткосрочным проектом, мероприятием или услугой. Перечень таких видов деятельности, их продолжительность и критерии отнесения к краткосрочной профессиональной деятельности будут определяться постановлением правительства Грузии.



Иностранец, осуществляющий краткосрочную профессиональную деятельность, не будет считаться трудовым иммигрантом или самозанятым иностранцем в Грузии.



При этом в статью закона «О трудовой миграции», предусматривающую виды деятельности, освобождающие от требований данного закона, добавляются следующие трудовые отношения: лицо, имеющее действующий специальный вид на жительство, выданный на основании письменной инициативы члена правительства Грузии; работа в публичном учреждении или на предприятии с государственным долевым участием; деятельность в интересах местного работодателя дистанционно из другой страны; оказание услуг нерезиденту, связанное с деятельностью за пределами Грузии; деятельность в руководящих органах или в аудиторском комитете предприятий первой, второй и третьей категории, определённых законом «О бухгалтерском учёте, отчётности и аудите».



Как поясняют депутаты-инициаторы, действующая законодательная база в сфере трудовой миграции не предусматривает дифференцированного подхода с учётом продолжительности и специфики трудовой деятельности, что приводит к применению стандартных иммиграционных процедур ко всем видам профессиональной активности. По их информации, практические вызовы показали, что в случаях, когда визит иностранного специалиста носит краткосрочный характер и связан с конкретным разовым проектом или услугой, применение общих иммиграционных процедур создаёт избыточные административные барьеры.



«Такой подход часто не соответствует срокам выполнения неотложных профессиональных задач, что замедляет экономические и операционные процессы.



Соответственно, возникла необходимость освободить подобные правовые отношения от бюрократического давления и выделить их в отдельный режим. Изменение направлено на создание механизма, который обеспечит правовую легализацию краткосрочных профессиональных визитов без обязательства получения вида на жительство.



Учитывая специфику вопроса, целесообразно наделить правительство Грузии полномочиями по определению соответствующих детализированных критериев. Регулирование подзаконным нормативным актом обеспечит большую гибкость и эффективность системы, поскольку позволит своевременно уточнять виды деятельности и сроки в соответствии с текущими потребностями страны, что в конечном итоге будет способствовать оптимизации управления трудовой миграцией.



Кроме того, с учётом динамичности рынка труда и необходимости оптимизации административных барьеров, которые во многих случаях создают несоразмерную нагрузку на рабочие процессы, признано целесообразным освободить ряд специфических видов деятельности от требований закона «О трудовой миграции». В частности, это касается занятости в публичных учреждениях и государственных предприятиях, а также таких форм дистанционной работы, как деятельность в интересах местного работодателя из другой страны или оказание услуг нерезиденту за пределами Грузии. Кроме того, от регулирования освобождается деятельность в руководящих органах или аудиторских комитетах предприятий первой, второй и третьей категории, определённых законом «О бухгалтерском учёте, отчётности и аудите», что значительно повысит эффективность функционирования сектора», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.





