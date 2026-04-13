Менабде: Результаты выборов в Венгрии – хороший пример того, как режим попал в свою же ловушку

13.04.2026 18:19





Вчера венгерский народ сменил авторитарный режим. Результаты этих выборов являются хорошим примером того, как режим попал в собственную ловушку, - пишет в социальной сети член движения «За социал-демократию» Вахушти Менабде.



В опубликованном в сети Facebook заявлении Вахушти Менабде поясняет «особенность» избирательной системы Венгрии и отмечает, что в своё время Виктор Орбан разработал её для сохранения стабильности собственной власти, и она работала в течение 15 лет, однако на вчерашних выборах обернулась против него.



«Весь вечер мы следили за сайтом избирательной комиссии Венгрии. При этом звучали вопросы относительно избирательной системы Венгрии. Эти вопросы естественны, поскольку у Венгрии действительно »необычная» избирательная система. В чём же дело? Что делает её такой непонятной?



Национальное собрание Венгрии - однопалатный парламент. Он состоит из 199 депутатов, из которых 106 избираются в одномандатных мажоритарных округах, а оставшиеся 93 — по пропорциональной системе с 5%-ным избирательным барьером (для блоков порог выше). Это первое серьёзное преимущество правящей партии. Более 53% мандатов распределяются по мажоритарной системе уже в первом туре - побеждает кандидат, набравший наибольшее количество голосов (даже если он не получил 50+1%).



Второй аспект - порядок распределения нераспределённых мандатов, основанный на формуле Д’Ондта, которая даёт определённое преимущество победителю.



Но это ещё не всё. Оставшиеся 47% также распределяются не совсем справедливо. Речь идёт о так называемом »компенсационном компоненте». В соответствии с этим компонентом голоса, полученные в мажоритарных округах, но »оставшиеся без использования», переносятся в пропорциональную часть и добавляются соответствующим партиям.



Какие голоса считаются »неиспользованными»?



Если кандидат партии проиграл в мажоритарном округе, поданные за него голоса считаются »неиспользованными» и добавляются к пропорциональному списку.



Если кандидат победил, в расчёт принимаются только голоса, необходимые для победы, а оставшиеся голоса (превышающие результат кандидата, занявшего второе место) добавляются к пропорциональному списку.



Таким образом, партии получают как голоса, непосредственно отданные избирателями за партийные списки, так и голоса, »переданные» им косвенно из мажоритарных округов в виде компенсации.



Эта система, на первый взгляд, сокращает количество »потерянных» голосов и не »распыляет» волю избирателей, однако на практике она действует как бонусная система для победившей партии. Например, в 2022 году Орбан получил 54% голосов (с учётом компенсированных голосов), но в итоге получил до 68% мандатов.



В своё время Орбан разработал эту избирательную систему для сохранения стабильности своей власти, и она работала 15 лет, однако на вчерашних выборах обернулась против него. Мадьяр, получив 53,6% голосов (с учётом компенсированных голосов), получил около 69% мандатов и конституционное большинство в 138 мест (подсчитано 99% голосов).



Авторитарные режимы играют в одну игру: »победитель получает всё», но у этой игры есть и другая сторона - проигравший. »Проигравший же теряет всё» - однажды на месте проигравшего оказывается сам режим. В 2026 году Мадьяр получил от этой системы даже большую выгоду, чем сам Орбан в 2022 году», - пишет Менабде.





