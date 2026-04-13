В Грузию прибудет комиссар по правам человека Совета Европы

13.04.2026 18:19





В Грузию прибудет комиссар по правам человека Совета Европы, - об этом в социальной сети сообщил сам Майкл О’Флаэрти.



По словам комиссара по правам человека Совета Европы Майкла О’Флаэрти, в рамках визита в Грузию он встретится с представителями правительства и гражданского общества.



«Я направляюсь в Грузию, чтобы обсудить с правительством, властями и гражданским обществом ряд важных вопросов, связанных с правами человека», - пишет в Х Майкл О’Флаэрти.





