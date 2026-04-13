„Сильная Грузия“: Четкая позиция общества против правления Орбана является примером того, что ни одна система не является незыблемой

13.04.2026 18:19





Борьба путем выборов всегда имеет смысл даже при неравной системе, - говорится в заявлении «Лело - Сильная Грузия».



«Лело - Сильная Грузия» поздравляет «венгерский народ с победой над режимом, путем демократических выборов и поддержки европейского пути. Эта победа является результатом веры в свободу, достоинство и демократические ценности!».



«Выборы в Венгрии, где в условиях 16-летнего автократического правления Орбана силы, поддерживающие европейский курс, одержали значительную победу, ещё раз подтверждают, что народ в конечном итоге всегда делает выбор в пользу реального благополучия, демократических ценностей и европейского будущего.



Чёткая позиция общества против правления Орбана является примером того, что ни одна система не является незыблемой и ни одна фальсифицирующая система не сможет противостоять воле народа, когда граждане массово противостоят режиму на выборах!



Венгрия показала нам, что автократии временны, а стремление к свободе, справедливости и европейской интеграции - вечно!



Венгрия ещё раз напомнила нам, что масштабная активность граждан на выборах является решающей и определяет будущее страны!



Пример Венгрии имеет для нас особое значение. В Грузии общество также стоит перед историческим выбором - вернуть и укрепить европейский путь, связанный с верховенством закона и защитой прав человека, или остаться на пути регресса; создать государство, основанное на прозрачности, или остаться в коррумпированном, незаконном, изолированном пространстве, где никто не защищён.



Европейский союз - это не только геополитический выбор, это цивилизационное пространство, где государство служит гражданину, а не наоборот.



Мы верим, что граждане Грузии, как и венгры, вновь сделают выбор в пользу европейского будущего, потому что европейский выбор - это национальный выбор!



Как в Венгрии, так и в Грузии демократические изменения неизбежны, если общество твёрдо и едино. Наша ответственность как политической силы - достойно ответить на этот запрос.



Главный урок очевиден: борьба вместо бойкота! Демократический оптимизм вместо электорального нигилизма! Возвращение политики народу и её служение людям! Это было, есть и будет главным убеждением «Сильной Грузии - Лело» в борьбе против режима.



Борьба путем выборов всегда имеет смысл даже при неравной системе!», - говорится в заявлении.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





