Армаз Ахвледиани: «Поражение Орбана закономерно! Европа продолжает демократическое обновление и стратегическое укрепление

13.04.2026 18:20





Поражение Орбана закономерно! Завершить антинациональный, преступный, коррумпированный режим Иванишвили-Кобахидзе может не эта лишённая доверия оппозиция, а совершенно новые, по своей сути порядочные, демократические, национально и европейски мыслящие лидеры, - об этом в социальной сети пишет бывший член парламента Армаз Ахвледиани.



Как отмечает Ахвледиани, поражение пророссийского авторитарного режима на выборах 2024 года было возможным, однако оппозиция оказалась в плену собственных иллюзий и амбиций и упустила единственный шанс.



«Поражение Орбана закономерно! Европа продолжает демократическое обновление и стратегическое укрепление.



Мы могли победить пророссийский авторитарный режим на выборах 2024 года, однако оппозиция тогда, к сожалению, оказалась в плену собственных иллюзий и амбиций и упустила уникальный, единственный шанс!



Я верю, что сейчас большинство общества чётко осознаёт, что завершить антинациональный, преступный, коррумпированный режим Иванишвили-Кобахидзе может не эта лишённая доверия оппозиция, а совершенно новые, по своей сути порядочные, демократические, национально и европейски мыслящие лидеры!



Именно сейчас наступает это время - время эпохальных изменений, разумных, твёрдых шагов и достижения демократической справедливости и государственного успеха на пути национального согласия!» - пишет в социальной сети Армаз Ахвледиани.





