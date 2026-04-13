Матикашвили: Венгерский народ выразил свой выбор и проголосовал за ту политическую силу, которой доверяе

13.04.2026 18:21





Для нас очень важно, чтобы отношения между венгерским и грузинским народами и властями углублялись, - об этом заявил председатель комитета парламента Грузии по процедурным вопросам Давид Матикалашвили в связи с парламентскими выборами, состоявшимися в Венгрии, где он находился в рамках наблюдательной миссии ОБСЕ.



По словам Матикашвили, венгерский народ выразил свой выбор и проголосовал за ту политическую силу, которой доверяет.



«Завершились парламентские выборы в Венгрии. Как нам известно от Центральной избирательной комиссии, подсчитано 99% голосов. Убедительную победу одержало оппозиционное объединение «Тиса». Как вам известно, глава правительства Грузии от имени грузинского народа и наших властей поздравил победившую силу с победой на парламентских выборах. Для нас очень важно иметь наилучшие отношения с нашим другом - Венгрией. Выборы прошли в спокойной, мирной обстановке. Наблюдалась очень высокая активность граждан. У избирательных участков стояли очереди. Главное, что венгерский народ выразил свой выбор, проголосовал за ту политическую силу, которой доверяет, чтобы она сформировала новое правительство и управляла внутренней и внешней политикой Венгрии.



Ещё раз, для нас очень важно, чтобы отношения между венгерским и грузинским народами и властями углублялись», - отметил Матикашвили.



Председатель комитета парламента по интеграции с Европой Леван Махашвили, который также находится в Венгрии в составе наблюдательной миссии, отметил, что на выборах была зафиксирована беспрецедентно высокая явка.



«Завершились парламентские выборы в Венгрии. Мы находились в рамках парламентской ассамблеи ОБСЕ, наблюдали за этими выборами. Выборы прошли в спокойной обстановке, у населения была возможность свободно выразить свою волю без лишних барьеров и ограничений. Была беспрецедентная явка, самая высокая в истории явка со стороны населения, и в конечном итоге оппозиционная команда получила победу и значительную поддержку со стороны населения.



Первичные данные и оценки выводов парламентской ассамблеи ОБСЕ и ОБСЕ/БДИПЧ будут опубликованы сегодня в 17:00 по тбилисскому времени, а через два месяца будет дана уже окончательная оценка по данному вопросу.



В конечном итоге можно сказать, что выборы прошли в нормальной обстановке, избирательные процедуры были соблюдены, и население выразило своё мнение относительно политического руководства», - заявил Махашвили.





