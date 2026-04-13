Урсула фон дер Ляйен: Блокада Ормузского пролива наносит огромный ущерб, восстановление свободы навигации для нас имеет первостепенное значение

13.04.2026 18:21





«Блокада Ормузского пролива крайне вредна, восстановление свободы навигации для нас имеет первостепенное значение», — заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.



«Нас беспокоит, что продолжающиеся удары по Ливану могут сорвать весь процесс. Не может быть стабильности на Ближнем Востоке и в Персидском заливе, если Ливан охвачен огнём. Поэтому мы призываем все стороны уважать суверенитет Ливана и обеспечить полное прекращение боевых действий. Прежде всего, важно обеспечить сильную координацию между государствами-членами, поскольку в любом кризисе наша сила — в единстве», — заявила фон дер Ляйен.



Кроме того, по словам Урсула фон дер Ляйен, за 44 дня с начала войны расходы Евросоюза на импорт ископаемого топлива увеличились более чем на 22 миллиарда евро.



«Это показывает, насколько сильно этот кризис влияет на нашу экономику. Даже если враждебные действия будут немедленно прекращены, перебои в энергоснабжении будут продолжаться некоторое время. Именно поэтому мы рассмотрели ряд мер, которые представим на неформальном совете, запланированном на следующую неделю на Кипр», — заявила фон дер Ляйен.





