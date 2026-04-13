Григол Гегелия: Христос воскрес! Поздравляем, Венгрия вернулась в Европу!

13.04.2026 18:23





Член «Сильной Грузии — Лело» Григол Гегелия откликнулся на победу оппозиционной партии «Тиса» на парламентских выборах в Венгрии и поздравил Петера Мадьяра с победой.



«Христос воскрес! Поздравляю! Венгрия вернулась в Европу! От имени »Сильной Грузии» поздравляю Петера Мадьяра, весь венгерский народ и международное сообщество, которое 16 лет ждало дня, когда завершится режим Виктора Орбана, и Венгрия вернётся в лоно свободной Европы. Вчерашний день подтвердил, что даже автократические режимы могут завершаться через выборы. Вчера венгерский народ триумфально завершил режим, который был намного сильнее, талантливее и влиятельнее, чем »Грузинская мечта».



Несмотря на полное неравенство, государственный аппарат, подстроенный под одну партию, заранее сфальсифицированную систему, колоссальные административные ресурсы, приватизированную конституцию, десятки миллиардов, захваченных коррупционным путём, и полную медиамонополию, режим Орбана был жёстко разгромлен, потому что борьба всегда имеет смысл. Ни одна система не является неразрушимой, и ни одна сфальсифицированная система не может противостоять воле народа, когда граждане массово противостоят режиму на выборах. Настойчивость, смелость и вера в демократические ценности способны преодолеть страх и манипуляции.



Возвращение венгерского народа в Европу — это прямое поражение Москвы. По принципу домино вскоре мы увидим то же самое в Словакии, Чехии, Сербии и, конечно, в Грузии, где коррумпированный пророссийский режим продолжает погружать страну в коррупцию и русификацию.



Вчера венгерский народ завершил существование единственного партнёра »Грузинской мечты» в Европе, и вскоре грузинский народ завершит и его »спутниковый режим». Демократические силы Грузии должны извлечь важный урок из борьбы Мадьяра, который, вместо того чтобы смириться с несправедливостью в сфальсифицированной системе, выбрал сложную борьбу и, вместо бойкота выборов или опускания рук, вступил в неравную борьбу.



Главный урок очевиден: борьба вместо бойкота! Демократический оптимизм вместо избирательного нигилизма! Возвращение политики народу и её служение людям! Это было, есть и будет главным убеждением »Сильной Грузии» в нашей борьбе против режима.



Ещё раз поздравляю венгерский народ и вновь призываю грузинский народ к борьбе. Совсем скоро и в Грузии мы будем праздновать убедительную победу над коррумпированным пророссийским режимом!», — отметил Гегелия.





