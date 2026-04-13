«Альянс оппозиции»: победа «Тиса» — четкий выбора народа Венгрии в пользу демократии

13.04.2026 18:24





«Альянс оппозиции» поздравил народ Венгрии с победой партии «Тиса» на парламентских выборах. В заявлении отмечается, что это «однозначно является четким и твердым выбором венгерского народа в поддержку демократии».



Грузинская оппозиция пожелала успехов новому правительству Венгрии и выражает надежду на то, что в новой реальности, сформированной выбором венгерского народа, «существенно ослабнет влияние сил, выгодных путинской России, в Европейском союзе и во всем свободном мире, а также углубится сотрудничество свободных наций в сфере безопасности».



«Альянс оппозиции» подчеркивает, что Венгрия — неотъемлемая часть европейской цивилизации, что четко проявилось и в признании поражения со стороны премьера Виктора Орбана.



В объединении заявили, что мирная передача власти является одним из важнейших достижений демократической традиции.





Добавим, на парламентских выборах в Венгрии 12 апреля, согласно предварительным результатам подсчета голосов, лидирует оппозиционная партия «Тиса», которую возглавляет Петер Мадьяр.



Политик уже заявил, что действующий премьер Венгрии и лидер правящей партии «Фидес» Виктор Орбан уже признал поражение своей команды и поздравил Мадьяра с победой.



Орбан, в свою очередь, отметил, что итоги выборов очевидны, хотя и являются для него болезненными. Он также заявил, что его партия продолжит работать на благо Венгрии, находясь в оппозиции.



Мадьяра уже поздравили лидеры ЕС — президент Франции Эммануэль Макрон, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая подчеркнула, что «Венгрия сделала выбор в пользу Европы».



Источник: СОВА

