В Грузии в ряде случаев иностранцам позволят работать без ВНЖ и спецразрешения

13.04.2026 18:24





В Грузии иностранцам в некоторых случаях могут разрешить работать без вида на жительство и разрешения на работу. К примеру, если человек приезжает временно и работает над конкретным проектом или мероприятием, без длительного трудоустройства в стране.



Комитет парламента Грузии по экономической политике 14 апреля рассмотрит запланированные поправки в закон Грузии «О трудовой миграции», а затем на пленарном заседании. Инициатива принадлежит депутатами партии «Грузинская мечта».



Какие именно виды деятельности подпадут под это правило и на какой срок — определит правительство.



При этом такие иностранцы не будут считаться трудовыми мигрантами или самозанятыми в Грузии.



Также в закон «О трудовой миграции» планируется добавить ряд случаев, которые не подпадают под его требования.



Среди них — работа лиц со специальным видом на жительство (ВНЖ), выданным по инициативе члена правительства Грузии, работа в государственных учреждениях и компаниях с госучастием, а также дистанционная работа из-за границы на грузинского работодателя.



Кроме того, к исключениям отнесут оказание услуг нерезидентам за пределами Грузии и работу в руководстве или аудиторских комитетах компаний, относящихся к 1-й, 2-й и 3-й категориям по закону о бухгалтерском учете и аудите.



В «Мечте» заявили, что практические вызовы показали, что в случаях, когда визит иностранного специалиста носит краткосрочный характер и связан с конкретным разовым проектом или услугой, применение общих иммиграционных процедур создает избыточные административные барьеры, а новые нормы обеспечат гибкость и эффективность.



«В частности, это касается занятости в публичных учреждениях и государственных предприятиях, а также таких форм дистанционной работы, как деятельность в интересах местного работодателя из другой страны или оказание услуг нерезиденту за пределами Грузии. Кроме того, от регулирования освобождается деятельность в руководящих органах или аудиторских комитетах предприятий первой, второй и третьей категории, определённых законом «О бухгалтерском учёте, отчётности и аудите», что значительно повысит эффективность функционирования сектора», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





