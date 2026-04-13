|
|
|
Гахария: Пусть поражение РФ и ее прокси-сил продолжается во всем мире
13.04.2026 18:25
Бывший премьер Грузии и лидер партии «Гахария за Грузию» Георгий Гахария поздравил лидера венгерской оппозиции и венгерский народ с успехом, достигнутым на выборах 12 апреля.
Он пожелал поражение России и ее ставленникам везде, где бы они ни находились, как это произошло с премьером Виктором Орбаном, который считается лояльным к Кремлю политиком.
«Я поздравляю Петера Мадьяра и венгерский народ с этой исторической победой. Это победа европейской демократии и всего демократического мира! Пусть поражение России и ее прокси-сил продолжается везде, где бы они ни действовали в масштабах всего мира.
Это значительная победа над широко распространенной дезинформацией и пропагандой, распространяемой правительством Орбана, которые существенно подрывают честность выборов.
Демократические силы по всему миру должны изучить венгерский пример и извлечь уроки из его успеха в противостоянии и ослаблении популистско-авторитарных сетей, построенных Орбаном, чтобы можно было раз и навсегда противостоять им и ликвидировать их», — пишет оппозиционный политик.
Напомним, 62-летний Орбан находится у власти с 2010 года. На парламентских выборах 12 апреля в Венгрии против него выступил, как отмечается, серьезный оппозиционный кандидат в лице 45-летнего Петера Мадяра.
В выборах в целом участвовали 5 партий, но реальная конкуренция развернулась между двумя — партией Виктора Орбана «Фидес», которая уже 16 лет управляет страной, и партией Петера Мадяра «Тиса».
На парламентских выборах в Венгрии 12 апреля, по предварительным данным, лидирует оппозиционная партия «Тиса» Мадьяра.
Политик уже заявил, что действующий премьер Венгрии и лидер правящей партии «Фидес» Виктор Орбан уже признал поражение своей команды и поздравил Мадьяра с победой.
Орбан, в свою очередь, отметил, что итоги выборов очевидны, хотя и являются для него болезненными. Он также заявил, что его партия продолжит работать на благо Венгрии, находясь в оппозиции.
Мадьяра уже поздравили лидеры ЕС — президент Франции Эммануэль Макрон, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая подчеркнула, что «Венгрия сделала выбор в пользу Европы».
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна