Гахария: Пусть поражение РФ и ее прокси-сил продолжается во всем мире

13.04.2026 18:25





Бывший премьер Грузии и лидер партии «Гахария за Грузию» Георгий Гахария поздравил лидера венгерской оппозиции и венгерский народ с успехом, достигнутым на выборах 12 апреля.



Он пожелал поражение России и ее ставленникам везде, где бы они ни находились, как это произошло с премьером Виктором Орбаном, который считается лояльным к Кремлю политиком.



«Я поздравляю Петера Мадьяра и венгерский народ с этой исторической победой. Это победа европейской демократии и всего демократического мира! Пусть поражение России и ее прокси-сил продолжается везде, где бы они ни действовали в масштабах всего мира.



Это значительная победа над широко распространенной дезинформацией и пропагандой, распространяемой правительством Орбана, которые существенно подрывают честность выборов.



Демократические силы по всему миру должны изучить венгерский пример и извлечь уроки из его успеха в противостоянии и ослаблении популистско-авторитарных сетей, построенных Орбаном, чтобы можно было раз и навсегда противостоять им и ликвидировать их», — пишет оппозиционный политик.



Напомним, 62-летний Орбан находится у власти с 2010 года. На парламентских выборах 12 апреля в Венгрии против него выступил, как отмечается, серьезный оппозиционный кандидат в лице 45-летнего Петера Мадяра.



В выборах в целом участвовали 5 партий, но реальная конкуренция развернулась между двумя — партией Виктора Орбана «Фидес», которая уже 16 лет управляет страной, и партией Петера Мадяра «Тиса».



На парламентских выборах в Венгрии 12 апреля, по предварительным данным, лидирует оппозиционная партия «Тиса» Мадьяра.



Политик уже заявил, что действующий премьер Венгрии и лидер правящей партии «Фидес» Виктор Орбан уже признал поражение своей команды и поздравил Мадьяра с победой.



Орбан, в свою очередь, отметил, что итоги выборов очевидны, хотя и являются для него болезненными. Он также заявил, что его партия продолжит работать на благо Венгрии, находясь в оппозиции.



Мадьяра уже поздравили лидеры ЕС — президент Франции Эммануэль Макрон, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая подчеркнула, что «Венгрия сделала выбор в пользу Европы».





