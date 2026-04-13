Зурабишвили — о выборах в Венгрии: «Диктаторы уходят, ничто не вечно в этом мире»
13.04.2026 18:25
Саломе Зурабишвили, пятый президент Грузии, отреагировала на предварительные результаты парламентских выборов в Венгрии — проигрыш команды премьера Виктора Орбана, лояльного к Кремлю.
Политик подчеркнула, что «диктаторы уходят один за другим» рано или поздно, но уходят. В этом мире нет ничего вечного, добавила она.
«Диктаторы уходят один за другим! Кто — мирно (все-таки воспитанные европейцы), кто — мечом и войной! Но уходят! Ничто не вечно в этом мире! В этом и есть знак Пасхи: после смерти и несправедливости приходит жизнь и светлый день! Поздравляю!», — пишет Зурабишвили.
Добавим, на парламентских выборах в Венгрии 12 апреля, согласно предварительным результатам подсчета голосов, лидирует оппозиционная партия «Тиса», которую возглавляет Петер Мадьяр.
Политик уже заявил, что действующий премьер Венгрии и лидер правящей партии «Фидес» Виктор Орбан уже признал поражение своей команды и поздравил Мадьяра с победой.
Орбан, в свою очередь, отметил, что итоги выборов очевидны, хотя и являются для него болезненными. Он также заявил, что его партия продолжит работать на благо Венгрии, находясь в оппозиции.
Мадьяра уже поздравили лидеры ЕС — президент Франции Эммануэль Макрон, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая подчеркнула, что «Венгрия сделала выбор в пользу Европы».
Источник:
