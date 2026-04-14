АМЮГ обжаловала в Конституционном суде запрет на голосование за рубежом для эмигрантов

14.04.2026 11:01





Ассоциация молодых юристов Грузии начала стратегическое судебное разбирательство с целью защиты избирательных прав граждан Грузии, находящихся в эмиграции.



Организация обращается в Конституционный суд от имени граждан Грузии, проживающих во Франции. Оспаривается новая норма Избирательного кодекса, которая запрещает открытие избирательных участков в зданиях посольств и консульств Грузии за рубежом.



По оценке АМЮГ, данный запрет противоречит пункту 1 статьи 24 Конституции Грузии, который гарантирует всеобщее избирательное право.



НПО подчеркивает, что новая норма не служит достижению какой-либо значимой конституционной легитимной цели, но фактически создает искусственный финансовый и социальный барьер в виде высокой стоимости перелетов, вынужденного отсутствия на работе и связанных с этим других трудностей, что побуждает сотни тысяч грузинских эмигрантов фактически отказаться от участия в выборах.



Организация обращает внимание на доходы эмигрантов за рубежом, которые часто имеют критическое значение как для них самих, так и для членов их семей.



«По данным Всемирного банка, к 2020 году объем денежных переводов в Грузию составил 13,3% валового внутреннего продукта, что выводит страну на 17-е место в мире по зависимости от денежных переводов», — отмечается в заявлении организации.



АМЮГ напоминает, что Конституционный суд может ограничить избирательное право граждан Грузии, проживающих за рубежом, но только в случаях, когда у государства реально нет ресурсов для открытия избирательных участков во всех городах.



Неправительственная организация указывает, что «Грузинская мечта» оправдывает новую норму необходимостью предотвращения вмешательства иностранных государств в грузинские выборы.



В НПО отметили, что с точки зрения защиты избирательных прав Конституционный суд остается основным внутренним механизмом, через который граждане могут защищать свои конституционные права. Но также подчеркивается, что в последние годы есть факты затягивания рассмотрения дел, имеющих большое правовое, социальное и политическое значение, что «серьезно подорвало эффективность Конституционного суда как механизма защиты прав человека».



«АМЮГ не ограничивается данным иском и в ближайшем будущем также планирует продолжить стратегическое судебное разбирательство по вопросу всеобщего избирательного права от имени другой группы эмигрантов», — говорится в заявлении организации.



В декабре 2025 года парламент принял новый Избирательный кодекс, который запретил эмигрантам голосовать за рубежом — им для этого нужно будет приезжать в Грузию и приходить на избирательные участки на родине.



По словам спикера парламента Шалвы Папуашвили, существуют особые риски воздействия на нерезидентных граждан, которые находятся под влиянием иностранной юрисдикции и политической среды, где государство не может предотвращать вмешательство.



Он заявил, что в избирательных правах граждан Грузии, находящихся за рубежом, ничего не меняется: «Единственное условие — раз в четыре года приехать на родину и проголосовать в Грузии».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





