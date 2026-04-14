Комиссар по правам человека Совета Европы находится в Грузии

14.04.2026 11:42





Комиссар по правам человека Совета Европы Майкл О’Флаэрти находится в Грузии и проводит встречи.



В эти минуты он встречается с представителями гражданского сектора. Также запланирована встреча с Народным защитником и представителями власти.



«Я направляюсь в Грузию, чтобы обсудить с правительством, властями и гражданским обществом целый ряд важных вопросов, связанных с правами человека», - написал Майкл О’Флаэрти в Х перед отъездом в Тбилиси.





