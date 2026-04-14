Иоселиани: Встреча с комиссаром Совета Европы по правам человека была посвящена ситуации с правами человека в Грузии

14.04.2026 15:15





«Во время встречи с Комиссаром по правам человека Совета Европы были подняты несколько вопросов, включая положение граждан, проживающих вдоль линии оккупации, а также положение лиц, задержанных в результате протестов», — заявил Народный защитник Грузии Леван Иоселиани.



По его словам, на встрече с Майклом О’Флаэрти обсуждались недавние законодательные изменения в Грузии и их возможные последствия в будущем.



«Встреча с комиссаром по правам человека Совета Европы была очень важной. Она касалась ситуации с правами человека в Грузии. Его интересовало, в том числе, в каком процессе я, как Народный защитник, участвую. Также обсуждался доклад, который мы представили в парламент. Были подчеркнуты несколько вопросов, включая положение наших граждан, проживающих вдоль линии оккупации, и положение людей, задержанных в связи с протестами и находящихся сейчас в местах лишения свободы. Также поднимался вопрос о том, были ли привлечены к ответственности лица, которые могли быть виновны в избиениях людей в тот период. Ещё одной темой стало общее положение организаций в Грузии и недавний пакет законодательных изменений, принятый парламентом», — заявил Иоселиани.



Отвечая на вопрос о том, что означает второй визит комиссара за последний год, Иоселиани отметил, что частота таких визитов оправдана, поскольку права человека являются важной сферой для комиссара.



Он добавил: «Я считаю, что это правильно. Даже если он будет приезжать каждый год, это необходимо, потому что ситуация с правами человека в Грузии и не только важна для него. Он посещает и другие страны, где проводит аналогичные встречи. Я рад, когда он приезжает».



Отвечая на вопрос о возможном обсуждении дел задержанных политиков, омбудсмен отметил, что конкретные дела подробно не обсуждались, однако комиссар интересовался состоянием Мзии Амаглобели.



«Мы говорили обо всём в целом. Конкретные дела подробно не обсуждали, но его интересовало их состояние, в том числе состояние Мзии Амаглобели в заключении и её здоровье. Мы предоставили всю информацию по тем вопросам, в которых мы участвуем и по которым работали и продолжаем работать.



О рекомендациях он со мной отдельно не говорил — вероятно, эти обсуждения будут с теми, кто должен их реализовывать. Одной из тем были законодательные изменения, закон о грантах и поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые я оспорил в Конституционном суде и к которым приложил заключение ОБСЕ/БДИПЧ. Также обсуждались возможные последствия этих изменений», — отметил Иоселиани.



Для справки: комиссар по правам человека Совета Европы Майкл О’Флаэрти находится в Грузии с визитом и уже провёл первую встречу с представителями неправительственных организаций.







