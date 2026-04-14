Берекашвили: Временная парламентская комиссия подготовит заключение с конкретными рекомендациями


14.04.2026   16:15


«Временная парламентская комиссия изучила деятельность более 80 ведущих компаний FMCG-сектора в Грузии, включая производителей, импортеров, дистрибьюторов и розничные сети», -заявил председатель временной комиссии парламента по изучению структуры ценообразования на продовольственные товары, лекарства и топливо Шота Берекашвили на пленарном заседании парламента.

По его словам, были изучены их бизнес-процессы, операционные расходы, финансовое состояние и структура капитала. Также комиссия проанализировала опыт семи европейских стран в применении различных методов борьбы с инфляцией на продукты питания.

Он отметил, что комиссия активно работает над планом и подготовит заключение с конкретными рекомендациями, шагами и структурными изменениями, которые в конечном итоге должны сделать сектор более конкурентоспособным и эффективным.

«Мы получим системный результат, в том числе сразу после внедрения изменений. Также у нас есть план на среднесрочную перспективу о том, как трансформировать сектор так, чтобы он работал эффективно и не создавал дополнительных затрат.

Мы считаем важным обеспечить мониторинг сектора, чтобы в нём сохранялась финансовая дисциплина. Крайне важно, чтобы процессы были здоровыми и существовала рамка коммерческих отношений, которая сделает сектор конкурентоспособным и успешным», — отметил Берекашвили.


