Онлайн‑портал для изучения грузинского языка будет презентован в 2027 году - Департамент Госязыка

15.04.2026 11:16





В 2027 году Департамент государственного языка представит онлайн‑портал для изучения грузинского языка



Ключевая особенность портала — интерактивные двуязычные электронные учебные словари, разработанные специально для представителей национальных и этнических меньшинств Грузии.



В настоящее время завершается создание осетино‑грузинского онлайн‑интерактивного словаря. В ближайших планах департамента — разработка аналогичных ресурсов: азербайджано‑грузинского и армяно‑грузинского учебных словарей.



Для реализации этих задач уже заложена необходимая лингвистическая основа: утверждены правила транскрипции и транслитерации звуковых систем армянского, осетинского и азербайджанского языков на грузинский язык. Это обеспечит единообразие и точность передачи языковых особенностей в учебных материалах.



Правительство Грузии придаёт приоритетное значение изучению государственного языка. Действующие меры поддержки включают:



• Обязательное изучение грузинского языка на первом курсе бакалавриата во всех вузах страны. Это позволяет обеспечить единый уровень языковой подготовки молодёжи независимо от места обучения.

• Специальную программу поступления «1+4» для представителей этнических меньшинств. В рамках программы абитуриенты зачисляются на подготовительный курс по грузинскому языку на основании экзамена по общим навыкам на армянском или азербайджанском языках. После года обучения студенты сдают тесты и, набрав необходимое количество баллов, поступают на бакалавриат.

• Электронную платформу «Грузинский язык для эмигрантов», запущенную министерством образования, науки и молодёжи Грузии. Ресурс предназначен для детей грузинской диаспоры, проживающих за рубежом, и помогает им осваивать родной язык вне территории страны.



Таким образом, комплекс реализуемых мер направлен на расширение доступа к изучению грузинского языка для разных целевых групп — как внутри страны, так и за её пределами.





