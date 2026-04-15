Папуашвили отбыл с визитом в Турцию

15.04.2026 11:56





Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили отправился с визитом в Турецкую Республику, в город Стамбул.



По информации пресс-службы парламента, председатель парламента примет участие в 152-й ассамблее Межпарламентского союза (IPU), где запланировано его выступление.



«Также Шалва Папуашвили проведёт в Стамбуле встречи на высоком уровне.



В состав делегации, которую возглавляет председатель парламента Шалва Папуашвили, входят: председатель комитета по внешним отношениям Николоз Самхарадзе и председатель комитета по охране окружающей среды и природных ресурсов Майя Битадзе», — говорится в информации.





