Папуашвили отбыл с визитом в Турцию
15.04.2026 11:56
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили отправился с визитом в Турецкую Республику, в город Стамбул.
По информации пресс-службы парламента, председатель парламента примет участие в 152-й ассамблее Межпарламентского союза (IPU), где запланировано его выступление.
«Также Шалва Папуашвили проведёт в Стамбуле встречи на высоком уровне.
В состав делегации, которую возглавляет председатель парламента Шалва Папуашвили, входят: председатель комитета по внешним отношениям Николоз Самхарадзе и председатель комитета по охране окружающей среды и природных ресурсов Майя Битадзе», — говорится в информации.
