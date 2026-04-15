Бочоришвили: Мечты о изоляции – это только мечты, Кая Каллас не может определять, будет ли Грузия изолирована

15.04.2026 16:06





Ваши мечты об изоляции - это лишь ваши мечты. Смешно, Кая Каллас не может определять, будет ли Грузия в изоляции, кто будет приветствовать министра иностранных дел Грузии, с кем мы будем встречаться… Сегодня так не происходит! Я глубоко убеждена, что в период моего пребывания на посту политика со стороны Европейского союза изменится, - с такими словами с парламентской трибуны к членам партии «За Грузию», которые пригласили её в законодательный орган в порядке интерпелляции, обратилась министр иностранных дел Мака Бочоришвили.



Как отметила Бочоришвили, подход, с которым сегодня Европейский союз ведёт отношения с Грузией, не имеет никаких оснований и оправдания.



«Ваши мечты об изоляции - это лишь ваши мечты. Никакого реального основания у этого нет. Смешно, Кая Каллас не может определять, будет ли Грузия в изоляции, кто будет приветствовать министра иностранных дел Грузии, с кем мы будем встречаться. Сегодня так не происходит! Грузия использует все международные организации для того, чтобы национальные интересы страны были защищены и надлежащим образом представлены. Не ограничивайтесь вашей воображаемой изоляцией, оглянитесь вокруг и посмотрите, что происходит в мире, какую роль и функцию выполняет Грузия.



Не знаю, почему вы представляете меня министром внутренних дел, но функция министра иностранных дел и министерства заключается в том, чтобы национальные интересы Грузии были надлежащим образом защищены за пределами страны. У страны должна быть возможность развиваться в безопасной среде. Это то, чем я руководствуюсь. Это то, чем руководствуется Министерство иностранных дел. Пока я нахожусь на этой должности, [наша цель —] не допустить ни одного шага, который даже минимально может угрожать стабильности и безопасности страны. Мы делаем это ежедневно и будем продолжать.



Интеграция в Европейский союз остаётся тем направлением для нашей страны, в рамках которого, как мы считаем, будет создана соответствующая основа для стабильности и развития страны. Мы понимаем, что этот процесс ни для кого не был однородным. Всегда могут быть трудности, всегда могут быть изменения в политике. Я глубоко убеждена, что в период моего пребывания на посту эта политика со стороны Европейского союза изменится.



Подход, с которым сегодня Европейский союз ведёт отношения с Грузией, не имеет никаких оснований и оправдания. Не потому, что страдаем мы - страдают общеевропейские интересы. Общеевропейские интересы означают, что у нас и у Европы есть общие интересы. Этим подходом, который мы видим со стороны Брюсселя, этим интересам наносится ущерб. Я ни на кого не перекладываю заботу об интересах Грузии и не прошу об этом. Я никогда в жизни не снимала с себя ответственность и не сниму ту ответственность, которая у меня есть, - продолжать защищать национальные интересы нашей страны на международной арене, как это делает Министерство иностранных дел», - отметила Бочоришвили.



Как подчеркнула Бочоришвили, члены партии «За Грузию» пытаются читать лекции о сходе с демократического пути, однако «даже не знают сущности демократии».



««Грузинская мечта» не приостанавливала процесс евроинтеграции. Это ложь! Ваши обвинения в отходе от демократического пути звучат смешно от той политической силы, которой, как отметил Леван Махашвили, понадобился год, чтобы понять сущность элементарного демократического процесса и занять своё место в парламенте, войти туда так, как это определил избиратель.



Сегодня вы пытаетесь читать нам лекции о сходе с демократического пути. Вы даже не знаете сущности демократии - о чём вы вообще говорите?!



Вы говорите, что из-за ваших неправильных действий Европейский союз приостановил диалог. Мы соглашаемся, что «Грузинская мечта» ничего не приостанавливала. Что касается наших шагов, наши действия являются полностью легитимными, мы целенаправленно и намеренно защитили безопасность этой страны, намеренно защитили стабильность этой страны», - отметила Бочоришвили.





