«За Грузию» возглагает ответственность за приостановку процесса вступления в ЕС на главу МИД и правительство «Мечты»

15.04.2026 16:10





Госпожа Мака, вы несёте ответственность за заведение процесса вступления Грузии в Европейский союз в тупик. Да, именно Вы, как и правительство "Грузинской мечты", должны ответить, почему Грузия приостановила процесс вступления в Европейский союз, почему вышла за рамки Конституции, - так к министру иностранных дел Маке Бочоришвили на пленарном заседании парламента, где её заслушивают в порядке интерпелляции, обратился депутат фракции «За Грузию» Георгий Шарашидзе.



По его словам, «Грузинская мечта» осуществляет антидемократические действия.



«Вместо того чтобы нам приходилось оценивать достигнутый Грузией прогресс, обсуждать, что можно было сделать лучше в сферах демократии, прав человека и верховенства закона, к сожалению, нам приходится с парламентской трибуны ещё раз сказать правительству "Мечты" и его министру иностранных дел, который непосредственно отвечает за внешнюю политику Грузии, для сведения наших граждан: госпожа Мака, вы несёте ответственность за заведение процесса вступления Грузии в Европейский союз в тупик.



Назовём всё своими именами! Да, именно вы, как и правительство "Грузинской мечты", должны ответить, почему Грузия приостановила процесс вступления в Европейский союз, почему вышла за рамки Конституции, когда грубо нарушила обязательство, предусмотренное статьёй 78-й Конституции Грузии, согласно которой конституционные органы должны сделать всё для интеграции Грузии в Европейский союз и Организацию Североатлантического договора.



Сегодня мы имеем противоположную реальность: "Грузинская мечта" не только не соблюдает Конституцию Грузии, но и грубо её нарушает, осуществляя такие антидемократические действия, которые не соответствуют ожиданиям Европейского союза в отношении страны-кандидата.



"Правда в том, что Грузия сейчас дальше от членства в Европейском союзе, чем в 2023 году, когда она получила статус кандидата" - это слова посла Европейского союза в Грузии Павела Герчинского, и, к сожалению, трудно, более того, невозможно с ними не согласиться», — отмечает Георгий Шарашидзе.



По его словам, единственное, в чём у «Грузинской мечты» есть «прогресс», - это распространение дезинформации и антиевропейская риторика, цель которой - внедрение страха и недоверия среди населения Грузии по отношению к нашему главному стратегическому партнёру.



«Налицо не только демократический откат, но и усиление авторитарного режима. Грузия полностью отдалилась от фундаментальных европейских ценностей, таких как права человека, верховенство закона, справедливый суд и демократическое управление. Единственное, в чём у "Грузинской мечты" есть "прогресс", - это распространение дезинформации и негативной пропаганды, направленной против Европейского союза, антиевропейская риторика, целью которой является внедрение страха и недоверия среди населения Грузии по отношению к нашему главному стратегическому партнёру, большой европейской семье, членство в которой является выбором подавляющего большинства населения.



Госпожа Мака, вам придётся ответить на направленные нами вопросы и объяснить гражданам Грузии: почему вы предаёте исторический выбор Грузии, связанный с освобождением от влияния России и европейским демократическим будущим страны. Остался ли у Вас хотя бы минимальный ресурс, политическая воля или компетенция, чтобы в период вашего пребывания на посту министра Грузия смогла вернуться на путь вступления в Европейский союз», - отметил Шарашидзе.





