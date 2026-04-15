Глава МИД Грузии: Нам нужно быть особенно осторожными при предпринимаемых внешнеполитических шагах

15.04.2026 16:17





Учитывая геополитическое положение нашей страны, а также вызовы безопасности, вытекающие из оккупации Россией двух наших регионов, мы обязаны проявлять особую осторожность при оценке любых процессов и тем более при принятии конкретных внешнеполитических шагов - До тех пор, пока Грузия не станет полноценным членом Европейского союза, ей будет сложно находиться в полном соответствии с внешней политикой Европейского союза, - с таким заявлением с парламентской трибуны выступила министр иностранных дел Мака Бочоришвили.



«Мы никогда не допустим, чтобы из-за простого желания улучшить статистику создать дополнительные угрозы национальным интересам нашей страны», - заявила в этом контексте Мака Бочоришвили.



Бочоришвили сегодня подробно говорила о «несправедливых подходах» и «несправедливом отношении» Европейского союза к Грузии.



«Отказ в предоставлении статуса кандидата на членство в Европейском союзе в июне 2022 года, в то время как статус кандидата был предоставлен Украине и Молдове, был несправедливым. Единственным результатом этого несправедливого решения стало то, что оно было использовано для ещё большей поляризации общества в Грузии и радикализации политических процессов. В 2022 году не существовало никаких геополитических или практических оснований, которые оправдывали бы это решение.



Чтобы несправедливость решения Европейского союза не стала очевидной сразу, Европейская комиссия в июне 2022 года не опубликовала предусмотренный её же процедурами аналитический отчёт, на котором должно было основываться политическое решение. Отчёт был опубликован с задержкой в несколько месяцев - 2 февраля 2023 года, где несправедливость этого решения уже была документально подтверждена», - заявила глава внешнеполитического ведомства Грузии.



По её оценке, «резолюции Европейского парламента являются наглядным примером несправедливого отношения».



«Начиная с 2022 года Европейский парламент принял 10 тенденциозных и совершенно несправедливых резолюций по Грузии, которые выходят за рамки здравого смысла и минимальных стандартов объективности.



Заявление о приостановке политического диалога также является несправедливым. В то время как Европейский союз ведёт политический диалог со всеми - с государствами с любым политическим устройством, стремлениями или настроениями, политика игнорирования в отношении Грузии является несправедливой и лишённой здравого смысла, тем более, когда заявляется, что есть забота о европейских стремлениях грузинского народа. Следует также сказать, что подобное отношение бюрократии Европейского союза противоречит Соглашению об ассоциации, которое также предусматривает обязательство вести политический диалог с Грузией по различным направлениям.



В результате этого несправедливого решения не было проведено ни одного заседания Совета ассоциации Грузия - Европейский союз, комитетов ассоциации или подкомитетов. Последнее заседание Совета ассоциации состоялось 20 февраля 2024 года, несмотря на то, что грузинская сторона никогда не отказывалась от диалога с Европейским союзом.



Более того, когда мы увидели возможность использовать диалог по правам человека для возобновления диалога между Европейским союзом и Грузией, что является тем вопросом, на который Европейский союз часто ссылается, было сделано искреннее предложение провести диалог по правам человека с Грузией. Власти «Грузинской мечты» были готовы к ведению этого диалога, однако данный вопрос был использован со стороны Европейского союза для манипуляции.



Несмотря на подобное несправедливое отношение со стороны бюрократии Европейского союза и имитацию так называемой изоляции, власти Грузии активно используют платформы международных организаций, а также различные международные форумы и двусторонние связи для проведения внешней политики в соответствии с национальными интересами Грузии и для надлежащей защиты позиций нашей страны», - заявила на пленарном заседании парламента Мака Бочоришвили.



Мака Бочоришвили находится в парламенте в формате интерпелляции. На пленарном заседании она отвечает на вопросы, направленные фракцией «За Грузию».





