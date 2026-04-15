Глава МИД Грузии: Мы готовы вести переговоры с ЕС

15.04.2026 16:23





Ещё раз можем громко заявить: дело - вместо шантажа! Сразу после принятия решения Советом Европейского союза мы готовы вести переговоры с Европейским союзом, - об этом на пленарном заседании парламента заявила министр иностранных дел Мака Бочоришвили.



При этом она отметила, что для этого необходимо как минимум, чтобы бюрократия Европейского союза вернулась к выполнению обязательств, взятых на себя по Соглашению об ассоциации, и к ведению политического диалога с Грузией, предусмотренного Соглашением об ассоциации, который, по её словам, Европейский союз приостановил в 2024 году.



«В противном случае любые выражения обеспокоенности европейским будущим грузинского народа не могут быть искренними и будут служить лишь цели поляризации грузинского общества, что никак не может быть воспринято и оценено с нашей стороны как проявление дружественного отношения», - заявила Мака Бочоришвили.



Бочоришвили находится в парламенте в порядке интерпелляции. На пленарном заседании она отвечает на вопросы, направленные фракцией «За Грузию».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





