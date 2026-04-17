Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Председатель ВС Аджарии принял в Батуми генерального консула Азербайджана


17.04.2026   20:01


Председатель Верховного совета Аджарии Цотне Ананидзе принял в Батуми генерального консула Азербайджана Фуада Азизова и вице-консула Махбубу Намазову.

На ознакомительной встрече стороны обсудили отношения между двумя соседними и дружественными странами, а также перспективы дальнейшего сотрудничества.

Фуад Азизов поздравил Цотне Ананидзе с избранием на должность председателя Верховного совета Аджарии и пожелал ему дальнейших успехов.

Гости поблагодарили председателя Верховного совета за тёплый приём и выразили готовность внести свой вклад в углубление региональных связей через тесное сотрудничество.

На встрече также присутствовали заместитель председателя Верховного совета Рамаз Джинчарадзе и член Верховного совета Фати Халваши.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна