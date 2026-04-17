Председатель ВС Аджарии принял в Батуми генерального консула Азербайджана
17.04.2026 20:01
Председатель Верховного совета Аджарии Цотне Ананидзе принял в Батуми генерального консула Азербайджана Фуада Азизова и вице-консула Махбубу Намазову.
На ознакомительной встрече стороны обсудили отношения между двумя соседними и дружественными странами, а также перспективы дальнейшего сотрудничества.
Фуад Азизов поздравил Цотне Ананидзе с избранием на должность председателя Верховного совета Аджарии и пожелал ему дальнейших успехов.
Гости поблагодарили председателя Верховного совета за тёплый приём и выразили готовность внести свой вклад в углубление региональных связей через тесное сотрудничество.
На встрече также присутствовали заместитель председателя Верховного совета Рамаз Джинчарадзе и член Верховного совета Фати Халваши.
