Председатель ВС Аджарии принял в Батуми генерального консула Азербайджана

17.04.2026 20:01





Председатель Верховного совета Аджарии Цотне Ананидзе принял в Батуми генерального консула Азербайджана Фуада Азизова и вице-консула Махбубу Намазову.



На ознакомительной встрече стороны обсудили отношения между двумя соседними и дружественными странами, а также перспективы дальнейшего сотрудничества.



Фуад Азизов поздравил Цотне Ананидзе с избранием на должность председателя Верховного совета Аджарии и пожелал ему дальнейших успехов.



Гости поблагодарили председателя Верховного совета за тёплый приём и выразили готовность внести свой вклад в углубление региональных связей через тесное сотрудничество.



На встрече также присутствовали заместитель председателя Верховного совета Рамаз Джинчарадзе и член Верховного совета Фати Халваши.





