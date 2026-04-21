Вашадзе предлагает Каладзе прогуляться по городу без охраны

21.04.2026 12:53





«Каха, не переживай, нам не трудно приходить к людям. Это для тебя немыслимо выйти на улицу без охраны», — так лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе обращается к мэру столицы Кахе Каладзе.



Он предлагает мэру ходить по улицам без охраны и встречаться с людьми.



«Ты говоришь, у меня 70-процентная поддержка, говоришь же? Если ты так уверен в собственной легитимности, давай без охраны и «Феррари» пройдёмся по улицам Тбилиси. Посмотрим, кому и что люди скажут. Заодно ознакомлю тебя с реальными проблемами тбилисцев. Что касается вашей ситуации, ваше дело закончено! Это лишь вопрос времени, когда вы отойдёте от управления этой страной», — заявил Георгий Вашадзе.



По поводу решения «Альянса оппозиции» встречаться с населением по принципу обхода домов, мэр столицы Каха Каладзе заявил: «Что Вашадзе или подобные типажи будут ходить по домам, к кому они должны прийти, о чём должны говорить? Если какие-либо несчастья могли случиться с народом, всё это случилось, когда они были у власти — политического будущего у них нет».





