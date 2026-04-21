Батуми снова принимает чемпионат Европы по тяжёлой атлетике
21.04.2026 13:51
Батуми во второй раз стал хозяином чемпионата Европы по тяжёлой атлетике. Сегодня в Дворце спорта состоялась торжественная церемония открытия, на которой присутствовал мэр города Гиорги Цинцадзе.
С приветственными речами к участникам обратились: — председатель правительства Аджарии Сулхан Тамазашвили
— министр спорта Грузии Шалва Гоголадзе
— президент Европейской федерации тяжёлой атлетики Астрит Хасан
— президент Федерации тяжёлой атлетики Грузии Лаша Талахадзе
В рамках церемонии были названы лучшие тяжелоатлеты года и восходящие звёзды Европы.
Отдельно Лаша Талахадзе вручил Сулхану Тамазашвили награду за вклад в развитие спорта.
Чемпионат проходит при поддержке правительства Аджарии и Министерства спорта Грузии, а также при организации национальной федерации.
В турнире участвуют около 350 спортсменов из 45 стран. Соревнования продлятся до 26 апреля.
