Батуми снова принимает чемпионат Европы по тяжёлой атлетике


21.04.2026   13:51


Батуми во второй раз стал хозяином чемпионата Европы по тяжёлой атлетике. Сегодня в Дворце спорта состоялась торжественная церемония открытия, на которой присутствовал мэр города Гиорги Цинцадзе.

С приветственными речами к участникам обратились: — председатель правительства Аджарии Сулхан Тамазашвили
— министр спорта Грузии Шалва Гоголадзе
— президент Европейской федерации тяжёлой атлетики Астрит Хасан
— президент Федерации тяжёлой атлетики Грузии Лаша Талахадзе

В рамках церемонии были названы лучшие тяжелоатлеты года и восходящие звёзды Европы.

Отдельно Лаша Талахадзе вручил Сулхану Тамазашвили награду за вклад в развитие спорта.

Чемпионат проходит при поддержке правительства Аджарии и Министерства спорта Грузии, а также при организации национальной федерации.

В турнире участвуют около 350 спортсменов из 45 стран. Соревнования продлятся до 26 апреля.


