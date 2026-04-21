Маргус Цахкна: Евросоюз также должен ввести санкции против лиц, которые нарушают демократию в Грузии

21.04.2026 14:21





«Евросоюз также должен ввести санкции против лиц, которые нарушают демократию в Грузии», — заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в Люксембурге перед началом встречи министров иностранных дел ЕС.



По его словам, Эстония уже делает это на индивидуальном уровне.



«По нашему мнению, ЕС также должен ввести персональные санкции против грузинского режима, конкретно против тех лиц, которые действительно нарушают демократию. Эстония уже делает это на индивидуальном уровне», — заявил Маргус Цахкна.





