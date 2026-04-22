В Астане состоялась официальная церемония встречи Михаила Кавелашвили

22.04.2026 11:40





«Президент Грузии Михаил Кавелашвили находится с рабочим визитом в столице Казахстана Астане, где примет участие в региональном экологическом саммите», — об этом сообщает администрация президента Грузии.



По их информации, в Международном аэропорту Астаны состоялась официальная церемония встречи президента Грузии.



«Михаила Кавелашвили встретили премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, министр иностранных дел Ермуханбет Конуспаев и аким Астаны Женис Касымбек.



На пленарном заседании саммита запланировано выступление президента Грузии.



В рамках форума, который проводится в партнёрстве с ООН, лидеры различных государств обсудят сложности, вызванные изменением климата, а также важность координированных усилий для преодоления существующих вызовов. Особое внимание на форуме будет уделено вопросам связности, что имеет решающее значение для стран, не имеющих выхода к морю.



В саммите принимают участие президенты Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Монголии и Армении, а также премьер-министр Азербайджана. Среди спикеров форума — руководители различных международных организаций.



В рамках рабочего визита запланирована встреча президента Грузии Михаила Кавелашвили с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым.



Президент Грузии находится в Казахстане вместе с делегацией, в состав которой входят министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Давид Сонгулашвили, руководитель администрации президента Грузии Кетеван Квинникадзе и заместитель министра иностранных дел Грузии Александр Хвтисиашвили», — говорится в сообщении.





