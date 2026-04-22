«Альянс оппозиции»: круг людей, которым Иванишвили доверяет сокращается

22.04.2026 12:02





«Сегодняшняя кадровая карусель – ещё одно подтверждение кризиса легитимности режима Иванишвили», говорится в заявлении «Альянса оппозиции». Оппозиционное объединение считает, что круг людей, которым Бидзина Иванишвили доверяет опору своей власти стремительно сужается.



«Для реализации своих вредных намерений режиму жизненно необходима стабильность внутри себя; однако эта стабильность стала для него недостижимой задачей: быстро сокращается круг людей, которым Иванишвили доверяет, чтобы опираться на них во власти.



К этому состоянию автократического олигарха привело непрерывное и несгибаемое сопротивление грузинского общества. Политика непризнания и не сотрудничества, наряду с международными санкциями, не даёт режиму возможности нормализовать ситуацию; кризис доверия в «Грузинской мечте» углубляется.



«Альянс оппозиции» продолжит политику непризнания и несотрудничества до тех пор, пока окончательно не лишит опоры режим – союзника России и не вернёт захваченное государство на службу грузинскому народу.



После этого нашей задачей станет установление верховенства закона и справедливости, восстановление попранных гражданских прав и свобод, обеспечение безопасности страны и необратимое возвращение Грузии на исторический путь евроатлантического развития. 26 мая в 19:00 – шествие от I корпуса ТГУ к парламенту!» — говорится в заявлении.



Напомним, 21 апреля в правительстве произошли очередные кадровые перестановки.



Источник: SOVA

