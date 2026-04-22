Численность населения Грузии по состоянию на 14 ноября 2024 года составила 3 929 581 человек - «Грузстат»

22.04.2026 13:42





На основании уточненных данных, по состоянию на 14 ноября 2024 года численность населения Грузии составляла 3 929 581 человек.



Информацию об этом распространяет Национальная служба статистики Грузии.



По их данным, 52% (2 048 577 человек) населения Грузии составляют женщины, а 48% (1 881 004 человека) - мужчины.



«На основании уточненных данных, по состоянию на 14 ноября 2024 года численность населения Грузии составила 3 929 581 человек, что на 0,4% большев сравнении с предварительными данными, опубликованными в июне 2025 года (3 914 000 человек). 52% (2 048 577 человек) населения Грузии составляют женщины, а 48% (1 881 004 человека) - мужчины. Доля женщин относительно высока в Тбилиси и Кутаиси и составляет 54%, и относительно низка в муниципалитетах Кеда, Хелвачаури, Харагаули, Сагареджо, Марнеули и составляет 49%.



Согласно результатам переписи населения, по состоянию на 14 ноября 2024 года 62 процента населения (2 442 231 человек) проживает в населенных пунктах городского типа, а 38 процентов (1 487 350 человек) - в населенных пунктах сельского типа. По регионам, доля населения, проживающего в населенных пунктах городского типа, помимо Тбилиси, высока в Автономной Республике Аджария (67 процентов), что обусловлено высокой численностью населения Батуми. Доля населения, проживающего в населенных пунктах городского типа, относительно низка в регионах Мцхета-Мтианети, Кахети, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети и составляет 24 процента.



Наибольшая доля населения Грузии приходится на возрастные группы 35-39 лет (7,6%), 10-14 лет (7,4%) и 30-34 лет (7,2%). Следует также отметить, что доля женщин особенно высока в возрастной группе 85 лет и старше, в частности, численность женщин в этой возрастной группе в 2,6 раза превышает число мужчин.



Согласно переписи населения 2024 года, в Тбилиси проживает 1 331 485 человек, что составляет 34 процента населения Грузии. Второе и третье места по численности населения занимают Имерети (510 741 человек) и Квемо Картли (441 630 человек), на которые приходится 13 и 11 процентов населения соответственно.



Перепись населения и сельского хозяйства Грузии 2024 года проводилась в период с 14 ноября по 31 декабря 2024 года.



Перепись охватила всю территорию страны, за исключением оккупированных территорий. В соответствии с международной методологией, переписи подлежали все граждане Грузии, постоянно проживающие в стране, а также иностранные граждане и лица без гражданства, находящиеся на территории страны», - сказано в информации.





