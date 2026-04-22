Бочоришвили примет участие в первом заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в сфере безопасности

22.04.2026 13:44





Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили примет участие в открытии заседания Форума по сотрудничеству в сфере безопасности (FSC) ОБСЕ, проходящего под председательством Грузии.



Глава МИД обратится к участникам с приветственной речью.



Председательство на Форуме по сотрудничеству в сфере безопасности осуществляется на ротационной основе. Грузия будет страной-председателем форума до 4 сентября 2026 года, после чего председательство перейдёт к Соединённому Королевству.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





