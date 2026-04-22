Автопарк Тбилисской муниципальной инспекции полностью обновлен

22.04.2026 14:00





Автопарк Тбилисской муниципальной инспекции, который был устаревшим и требовал высоких затрат, полностью обновлён — муниципалитет приобрёл 50 автомобилей марки Toyota для обеспечения эффективной работы службы, ответственной за поддержание городского порядка в столице.



Экономичные и экологичные транспортные средства стандарта Euro-6 общественности представили мэр Тбилиси Каха Каладзе вместе с руководителем Муниципальной инспекции Гоги Чиковани.



«Представляем вам новые автомобили Тбилисской муниципальной инспекции — ведомства, которое является одним из ключевых звеньев в обеспечении порядка, исполнения закона и безопасности в городе. Порядок — это не ограничение, это комфорт, безопасность и свобода гражданина. Именно поэтому эффективная работа Муниципальной инспекции означает более комфортную, упорядоченную и безопасную среду для каждого жителя Тбилиси. Сотрудники инспекции ежедневно, круглосуточно служат городу, чтобы соблюдался порядок, исполнялся закон и Тбилиси становился более безопасным и организованным», — заявил Каха Каладзе.



По его словам, за последние годы был предпринят ряд важных шагов: ужесточено законодательство, усилены механизмы контроля и исполнения, сотрудники инспекции прошли специальную подготовку, полностью обновлена материально-техническая база и внедрены современные технологии.



«В структуре появилось новое направление — мотоинспекция. Сегодня автопарк полностью обновлён. Устаревшие и затратные автомобили заменены на экономичные и экологичные транспортные средства стандарта Euro-6. Цель обновления — обеспечить равномерную и эффективную работу Муниципальной инспекции во всех районах и кварталах столицы, включая рекреационные и лесные зоны, а также оперативное реагирование на нарушения, их пресечение и предотвращение», — отметил мэр Тбилиси.



Каха Каладзе поблагодарил каждого сотрудника Муниципальной инспекции за важную работу, которую они ежедневно выполняют, зачастую оставаясь незаметными. Также он выразил благодарность представителям компании-поставщика автомобилей.



«Благодарю и жителей Тбилиси за доверие, потому что всё, что мы делаем, делается для нашего города и каждого гражданина. Наша задача — не только развитие инфраструктуры. Наша задача — утвердить в городе порядок, справедливость и ответственность. Тбилиси должен быть городом, где работает закон, гражданин защищён и развитие ощущается ежедневно», — отметил мэр.



К участникам мероприятия также обратился руководитель Муниципальной инспекции, который поблагодарил мэра Тбилиси, городской совет и парламент за поддержку.



«Автопарк нашего ведомства полностью обновлён, что крайне важно для нашей эффективной и оперативной работы. До обновления автопарка мы реализовали ряд конкретных мероприятий, направленных на повышение оперативности и эффективности инспекции и на способность отвечать на все вызовы в рамках наших полномочий. Сегодня наша служба стала более мобильной, мы обеспечиваем географическое покрытие во всех районах и можем оперативно реагировать на нарушения в строительной сфере, предотвращать их, защищать внешний облик города, контролировать соблюдение разрешительных условий и многое другое. Наши инспекторы, архитекторы, юристы и геодезисты работают в круглосуточном режиме, чтобы предотвращать нарушения и обеспечивать их профилактику», — заявил Гоги Чиковани.



Цель обновления автопарка — обеспечить равномерное и эффективное выполнение мероприятий по поддержанию порядка во всех районах и кварталах столицы, включая лесные и ландшафтно-рекреационные зоны. Также это направлено на соблюдение городского порядка, оперативное и действенное реагирование на нарушения, их своевременное пресечение и профилактику.



Тбилисская муниципальная инспекция — это служба, ответственная за поддержание городского порядка, которая осуществляет круглосуточный мониторинг и инспектирование по ряду направлений, включая: строительную деятельность и безопасность; защиту государственных и муниципальных территорий, окружающей среды, культурного наследия и облика города; контроль торговли, рекламы и уровня шума; проверку соответствия завершённых строительных объектов разрешительным условиям и законодательству и их ввод в эксплуатацию. В рамках своих полномочий инспекция также выявляет нарушения, применяет санкции к нарушителям, обеспечивает устранение причинённого ущерба и проводит специальные мероприятия по предотвращению самовольного захвата государственных и муниципальных земель.



На презентации обновлённого автопарка присутствовали вице-мэр Тбилиси Георгий Ткемаладзе, заместители мэра, а также представители Сакребуло и парламента.





