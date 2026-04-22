Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Кавелашвили: Наша цель — увеличить показатель охраняемых территорий и экосистем до 30% к 2035 году


22.04.2026   14:08


«За последнее десятилетие мы значительно увеличили площадь охраняемых территорий, которая в настоящее время превышает 13% территории страны, тогда как доля охраняемых экосистем составляет около 23%. Наша цель — довести этот показатель до 30% к 2035 году, что полностью соответствует международным целевым ориентирам», — заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили, выступая на пленарном заседании регионального экологического саммита в Астане.

По его словам, Грузия находится в процессе перехода к циркулярной и ресурсоэффективной экономике.

«В январе 2026 года страна ввела определённые ограничения на продукцию из одноразового пластика, что является важным практическим шагом к снижению загрязнения окружающей среды. Ещё одним важным приоритетом являются реформы управления водными ресурсами. Мы инвестируем в инфраструктуру, чтобы расширить доступ к безопасной питьевой воде и улучшить возможности очистки сточных вод, что позволит более эффективно защищать наши реки и природные экосистемы. Сельское хозяйство и развитие сельских территорий остаются центральным элементом повестки устойчивого развития. Мы твёрдо намерены модернизировать системы орошения, внедрять устойчивые к изменению климата практики и инновационные технологии. Мы убеждены, что эти усилия принесут положительные результаты как на национальном уровне, так и во всём регионе с точки зрения достижения стабильности и прогресса», — заявил президент Грузии.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна