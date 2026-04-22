Кавелашвили: Наша цель — увеличить показатель охраняемых территорий и экосистем до 30% к 2035 году

22.04.2026 14:08





«За последнее десятилетие мы значительно увеличили площадь охраняемых территорий, которая в настоящее время превышает 13% территории страны, тогда как доля охраняемых экосистем составляет около 23%. Наша цель — довести этот показатель до 30% к 2035 году, что полностью соответствует международным целевым ориентирам», — заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили, выступая на пленарном заседании регионального экологического саммита в Астане.



По его словам, Грузия находится в процессе перехода к циркулярной и ресурсоэффективной экономике.



«В январе 2026 года страна ввела определённые ограничения на продукцию из одноразового пластика, что является важным практическим шагом к снижению загрязнения окружающей среды. Ещё одним важным приоритетом являются реформы управления водными ресурсами. Мы инвестируем в инфраструктуру, чтобы расширить доступ к безопасной питьевой воде и улучшить возможности очистки сточных вод, что позволит более эффективно защищать наши реки и природные экосистемы. Сельское хозяйство и развитие сельских территорий остаются центральным элементом повестки устойчивого развития. Мы твёрдо намерены модернизировать системы орошения, внедрять устойчивые к изменению климата практики и инновационные технологии. Мы убеждены, что эти усилия принесут положительные результаты как на национальном уровне, так и во всём регионе с точки зрения достижения стабильности и прогресса», — заявил президент Грузии.







