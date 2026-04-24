Бочоришвили: Безопасность Евросоюза не может быть обеспечена без мира и стабильности в соседних странах

24.04.2026 10:54





В рамках проходящего в Греции «Дельфийского экономического форума» вице-премьер Грузии, министр иностранных дел Мака Бочоришвили приняла участие в рабочей сессии под названием «Оборона через расширение: безопасность как новая опора членства».



В своём выступлении министр затронула вопросы укрепления европейской безопасности и подчеркнула, что при обсуждении европейской безопасности не следует разделять Евросоюз и страны за его пределами, поскольку безопасность ЕС не может быть обеспечена без мира и стабильности в его соседстве.



«Прежде всего, говоря о безопасности, необходимо рассматривать существующие перед нами вызовы. Обсуждая европейскую безопасность, мы не должны противопоставлять друг другу ЕС и не входящие в него страны, так как у нас есть общие потребности и общие интересы в сфере безопасности. Если мы посмотрим на события 2008 года и предшествующий период в Грузии, а также на влияние войны в Украине на архитектуру европейской безопасности, становится очевидно, что безопасность ЕС невозможна без мира и стабильности в соседних регионах. В то же время безопасность Грузии не может рассматриваться отдельно от безопасности ЕС. Именно поэтому, когда речь идёт о безопасности, мы должны думать и действовать совместно», — отметила Мака Бочоришвили.



Министр подчеркнула, что для европейской безопасности критически важны Черноморский регион и Южный Кавказ, а также указала, что современное понимание безопасности уже не ограничивается исключительно военным компонентом и требует более широкого, комплексного подхода.



«Сегодня безопасность — это не только военная сила и возможности; она обязательно включает экономическую устойчивость, связанность и устойчивое развитие. Если посмотреть на карту, можно увидеть тонкую, но критически важную для Европы линию, проходящую через Черноморский регион и Южный Кавказ. Это чрезвычайно важный регион для европейской безопасности, и именно так мы его рассматриваем, поскольку считаем себя частью архитектуры европейской безопасности. Это фактор, который обязательно должен учитываться при формировании европейской системы безопасности», — заявила министр.



В своём выступлении Мака Бочоришвили также уделила значительное внимание процессу европейской интеграции Грузии.



«Путь Грузии к европейской интеграции является твёрдым — это часть нашей идентичности и исторический выбор. Это выбор, основанный на ценностях», — заявила Бочоришвили.



Кроме того, министр подчеркнула, что процесс расширения следует рассматривать в широком геополитическом контексте.



«Расширение — это геополитический процесс и необходимость. Оно не должно становиться жертвой узких бюрократических подходов, поскольку в этом случае страдает его основная идея. Расширение не является самоцелью — это инструмент для достижения более важной цели, которой является обеспечение общей безопасности и мира», — отметила министр.



Мака Бочоришвили также акцентировала внимание на существующих вызовах безопасности для Грузии, включая оккупацию Россией грузинских регионов и сложную геополитическую обстановку.



«Несмотря на крайне сложную геополитическую среду, нам удалось сохранить мир и стабильность в стране, защитить демократические институты на фоне многочисленных попыток давления, а также обеспечить устойчивое развитие, что означает стабильный экономический рост», — заявила министр иностранных дел.



В завершение Мака Бочоришвили отметила, что Грузия продолжает предпринимать необходимые шаги для создания прочной основы для вступления в Европейский союз.



«Мы продолжаем развитие и работу над реформами, важными для страны, чтобы в конечном итоге создать прочную основу для членства в ЕС, что является выбором Грузии и грузинского народа», — заявила министр иностранных дел.





