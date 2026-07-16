Купрадзе: Санкции в отношении Бидзины Иванишвили станут ещё жёстче

16.07.2026 13:34





Один из лидеров «Лело — Сильная Грузия» Ираклий Купрадзе, комментируя показания свидетелей по делу восьми политиков, обвиняемых по так называемому делу о саботаже, заявил, что «Грузинская мечта», «Сила народа» и «Нейтральная Грузия» являются «одной бандой антигрузинских и антинациональных сил».



По словам Купрадзе, санкции в отношении Бидзины Иванишвили станут ещё жёстче, если он примет решение об аресте оппозиционных политиков.



«Иванишвили, "Грузинская мечта", "Сила народа", "Нейтральная Грузия" — это одна банда антигрузинских, антинациональных сил, которая занимается невообразимым безумием.



Для населения будет вполне достаточно рассказать о том, что сделал Иванишвили. Именно Бидзина Иванишвили вывел Нану Какабадзе — путчистку, человека, которого в своё время вместе с её группой Звиад Гамсахурдия разоблачил как агента КГБ и России. Нану Какабадзе, которая участвовала в государственном перевороте. Нану Какабадзе, которая была ближайшей подругой и соратницей Джабы Иоселиани, сегодня приходит в суд Мурусидзе и утверждает, что оппозиционные политические лидеры якобы хотели свергнуть власть Иванишвили.



Нана Какабадзе, участвовавшая в свержении власти Звиада Гамсахурдии, человек невероятной подлости, которую в своё время Звиад Гамсахурдия вместе с её группой обвинил в работе на КГБ и Россию. Все, кто представлял Джабу Иоселиани, по словам Звиада, были агентами КГБ и России. И сегодня эти люди преследуют Бадри Джапаридзе, который, кстати, был депутатом парламента первого созыва, подписантом Акта о независимости, а его мандат был прекращён после того, как в 1990-х годах банда Наны Какабадзе, преступники, Джаба Иоселиани и Тенгиз Китовани свергли законную власть.



Справедливого суда при Иванишвили и Мурусидзе быть не может. Это не правовой процесс, а однозначно политический процесс. Что касается того, чем закончится этот цирк Иванишвили, прогнозировать очень сложно. Мы ожидаем и тюремного заключения, и других решений, потому что, начав этот несправедливый и незаконный политический процесс, Иванишвили загнал в тупик в том числе самого себя. Если он примет решение об аресте, то получит очень жёсткий ответ со стороны западного, демократического мира. Больше всего он боится потерять свои деньги. Он обязательно их потеряет, и санкции станут ещё жёстче, если он примет решение об аресте. Если же не арестует, ему всё равно придётся искать выход из ситуации, из которой он также не сможет выйти без последствий», — заявил Купрадзе.





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