Павленишвили; Нападки на “Национальное движение” не прекращаются

16.07.2026 13:35





Заместитель генерального секретаря партии «Единое национальное движение» Ираклий Павленишвили заявил, что партия готова к сотрудничеству с оппозиционными силами, однако из-за продолжающихся нападок на «Национальное движение» в «Альянсе оппозиции» не удалось создать конструктивную рабочую атмосферу.



По словам Павленишвили, на данном этапе он не может точно сказать, как в дальнейшем будут развиваться отношения между «Единым национальным движением» и другими участниками альянса.



«В альянсе не было создано рабочей атмосферы из-за постоянных, так сказать, нападок на «Единое национальное движение». Мы всегда настроены на сотрудничество и готовы к нему, однако при отсутствии соответствующей атмосферы сейчас ничего сделать не можем. Это не означает, что в будущем мы не намерены поддерживать коммуникацию с силами, которые борются против Иванишвили. Мы понимаем, какие существуют вызовы и в какой ситуации находимся, поэтому на данном этапе не могу точно сказать, как и в каком формате будут продолжаться отношения между «Единым национальным движением» и другими членами альянса.



Ещё раз повторю: нападки не прекращаются, они продолжаются. Вы можете ежедневно видеть это хотя бы по публикациям в социальных сетях. В таких условиях, когда атаки не прекращаются, говорить о каких-либо конструктивных рабочих отношениях невозможно», — заявил Ираклий Павленишвили.





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